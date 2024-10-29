梁朝偉帥氣登場任評審 趙麗穎拍戲破相 冇膽劈炮

影帝梁朝偉擔任《第37屆東京國際電影節》評審，昨日帥氣登場成焦點。而內地頂流趙麗穎與新片拍檔辛芷蕾盛裝赴會，前者爆出拍戲時受傷。至於打扮性感的張鈞甯在紅地氈遇上怪風突襲，狀甚狼狽。

藝人趙麗穎、辛芷蕾、劉昊然、張鈞甯、黃曉明、衛詩雅及許恩怡等，昨日亮相電影節紅地氈。首度擔任競賽評審團主席的梁朝偉以一身黑西裝登場，帥氣十足，他先以日語向現場嘉賓打招呼，再以英語發言，表示很高興能夠參與盛事，將與其他評審努力選出令人滿意的得獎作品。

今屆入圍的華語電影競爭激烈，趙麗穎與辛芷蕾主演的《喬妍的心事》、劉昊然及董子健主演的《我的朋友安德烈》、易烊千璽及周雨彤主演的《小小的我》都有份爭獎。當中《喬》片在內地上映3天，累計票房已達7千多萬元人民幣。趙麗穎日前路演宣傳時，談到片中扮演一名演員，打趣指角色做了她不敢做的事，就是退出娛樂圈，有粉絲即叫她一定要演到100歲！電影相關花絮曝光，其中一場戲見趙麗穎需要砸木板，她為求逼真拒戴保護墊，結果被道具砸傷鼻子及手臂。

辛芷蕾傳情變後首露面 趙麗穎與辛芷蕾昨日盛裝赴會，前者穿淺色晚裝露香肩，後者則作全黑打扮，她們甫出場，現場閃光燈就閃個不停，兩旁圍觀的影迷不停向她們索取簽名。今次是辛芷蕾傳情變後首次公開亮相，見她狀態不錯。至於張鈞甯穿黑色Tube Dress，偕導演男友柯汶利拍拖登場，期間卻遇上怪風，狀甚狼狽。而劉昊然與團隊踏上紅地氈前，先在海灣旁擺出各式甫士，自拍留念搞氣氛。

港產片方面，劉青雲主演的《爸爸》有份角逐獎項，惟他因家事而缺席影展。許冠文與衛詩雅則代表英皇電影《破．地獄》參加盛會，大受歡迎。至於年僅20歲的許恩怡早已是影展常客，2021年曾於東京國際電影節的「中國電影周」勇奪「最佳新人」，今次憑馬來西亞新片《搖籃凡世》再出戰，吸引日本傳媒關注。