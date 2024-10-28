拍動作片飛天搏到盡 姬蒂被屈用替身 晒周身傷反擊

英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）動作新片被影評人質疑使用替身，她於社交網站上載多處傷勢照片，證明自己親身上陣，周身都損，我見猶憐！

憑奇幻動作片《妖夜尋狼》（Underworld）系列飾演吸血鬼戰士走紅的姬蒂，今年已經51歲，但仍然幹勁十足，再擔正動作新片《Canary Black》，該片上周四於串流平台上映。劇情講述姬蒂飾演的中情局特工，被恐怖分子綁架老公，要挾她洩露國家機密，她必需大展身手殺敵救人。

英國一份傳媒刊登該片影評，標題是《姬蒂碧金莎喺轉性版《救參96小時》（Taken）勁揪得嚟夠晒優雅》，內文嘲諷她於動作場面使用替身：「睇怕替身都做晒大部分又矇查查又剪到好碎嘅武打場面，同埋一幕揸住巨型無人機吊喺半空嘅戲份，不過你喺中距離鏡頭同近鏡頭，都可以清楚睇到係姬蒂碧金莎跑嚟跑去。」

騷埋幕後花絮做證 姬蒂為反擊影評人，於社交網站上載該影評後，再上載大量自己身上傷勢的照片，包括手肘、手臂、手指、膝頭的瘀傷及割傷、骨頭X光片，以及她抓住無人機半天吊前進及吊威吔行牆壁的幕後花絮影片，留言嘲諷：「勁揪得嚟夠晒優雅，而放幾張大特寫都唔錯。」網友紛紛留言慰問姬蒂，又替她感到不值：「又係咁，永遠唔可以好好咁讚揚女人，係都要踢一腳，等佢被貶低。個寫手根本可以好容易咁查到個真相係點。」