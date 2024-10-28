暢所欲玄：一個人的好運從哪裏來呢？

請放心，信不信由你，傷害過你的人是跑不掉的。

分析一個人是否行好運，你從他的外觀語言便得知，所謂「相由心生」，有微笑的眼神，不講負能量的嘴，不聽是非的耳朵，家庭幸福和睦，還有一顆向善感恩的心。萬法唯心造，心動變痴想，心改運改。

至於心眼壞了的人，一肚子是污水，當取得你的信任與付出，成就了自己之後，便用完即棄，甚至在達到目的後，向你的背後捅刀，想盡方法禍害你，在別人面前裝可憐，扮作受害者，但時候一到，他們全部都跑不掉。

運的好壞，不可能擺些昂貴風水物便得到改善，坊間有句諺語，有錢都沒有命享，人生沒有一天真正開心，起動的念頭皆為因，當下所受皆是果，萬般皆苦，唯有自渡，自己不醒悟，他人如何渡。

蝴蝶自來，那不來呢，花也盛開，花根本不在乎蝴蝶來不來。人的手就是這麽大，掌握不到的東西太多，這時候只可選擇隨緣。

你永遠無法成為完美的別人，你永遠只能做完美的自己。世間一切皆為空，沒有一樣屬於你，你來皆大歡喜，你走兩手空空，唯一屬於你的，就是你活着的每一個瞬間。

堪輿學者元海