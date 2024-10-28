日本學藝 開吐司店 唐詩詠升呢老闆娘 落場招客

有謂力不到不為財，唐詩詠於新店試業期間親自坐鎮，戴帽及着制服的她淡妝依然省鏡，除了親自招呼客人，又落手落腳做苦力，搬新鮮出爐的吐司上架，幹勁十足，連笑容都特別有自信。

容祖兒緋聞前度都幫襯

她在社交網的限時動態中分享多個友人的貼文，友人指未到4時麵包吐司已沽清，亦有朋友偷拍她工作時的模樣，唐詩詠留言：「麻煩大家focus番喺麵包度。」而容祖兒前緋聞男友、有「日本通」之稱的陳方藤亦第一時間光顧，並留言：「我呢個絕世好友，坐言起行，把自己多年的夢想實踐起來，開了一間由日本人監製的吐司專門店，真的真的替妳高興，夢想成真了，恭喜晒，今天才是試業的第二天，着住制服，親力親為，有型，哈哈！」