方媛低胸送大禮 郭富城合家歡晒冷 熊黛林出拳狙擊

天王郭富城前日生日，老婆方媛與兩個寶貝女為他慶生，方媛更胸壓城城，實行閃盲人。而城城舊愛熊黛林（Lynn）不甘示弱發功狙擊，與結婚8年的郭可頌放閃玩「打者愛也」，咬住城城唔放。

城城與Lynn分手後，最終各自也找到另一半，但事有湊巧，城城與方媛每次放閃，Lynn也會在晒出與老公郭可頌的甜蜜時刻。適逢城城前日59歲生日，除早前開生日會與粉絲慶祝外，方媛亦為他大事慶祝，她大晒靚相，見她與兩名女兒盛裝出席城城的生日P，兩位小公主齊齊着上銀色閃片衫，Sharp爆全場，囡囡更送上親手繪畫的生日卡。派對上亦有3個3層高的巨型蛋糕，排場十足。不過最搶眼的是，方媛換上低胸裙胸壓城城請食「波餅」，非常厚禮！

而城城與方媛昨日現身馬場，支持愛駒「舞林密碼」出賽，成為全場焦點，到尾場愛駒出沙圈，城城曾一度被拒入沙圈，最後得保安帶他進入，最終「舞林密碼」只跑尾三，城城全程不動聲色，表現非常冷靜。

夫妻擂台開戰 另一邊廂，Lynn與郭可盈胞弟郭可頌結婚8周年，二人婚後一直恩愛，郭可頌已提前送花及蛋糕給老婆，Lynn上載放閃影片問老公：「你有沒有曾幾何時想要打我？」郭可頌說：「我經常都想打你！」之後展現求生欲，補鑊表示：「是想打……擾你！」他解釋指Lynn每日都只照顧兩個女兒，沒時間陪伴自己，因此常常想打擾老婆。

鏡頭一轉，兩人又到拳會練習，學習基本動作後上擂台開戰。郭可頌最初曾讓賽閃避，不過Lynn招招打下身，對方只好出拳抵抗，他之後冧妻表示：「世界上是沒有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。」Lynn與老公較量後，坦言感覺心有餘而力不足，手腳也舉不起來。