約梁嘉莹楊梓瑤玩跳唱 倪樂琳心郁拍劇 恨做視后手下

應屆港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹和楊梓瑤前晚參與慈善籌款節目，談到有同屆港姐率先接到拍攝工作，她們都表示羨慕，冠軍倪樂琳更表示想與佘詩曼合作拍劇。

藝人汪明荃、陳展鵬、姚子羚、周吉佩以及應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤等人前晚現身將軍澳電視城參與無綫籌款節目。

3位應屆港姐均表示今次是座上客，不過如果有機會，也想合作上台表演跳唱，講到友誼小姐王汛文和落選港姐俞可程率先接到拍攝工作，她們都表示羨慕，又自言想拍劇。問到最想與哪位前輩合作時，冠軍倪樂琳表示想與視后佘詩曼拍劇，飾演她的手下，梁嘉莹和楊梓瑤則喜愛高海寧，想與她合作。

陳展鵬內地見粉絲 同場的陳展鵬和姚子羚表演唱歌，陳展鵬笑言囡囡小豬比也喜歡在家中唱陳奕迅的歌曲《單車》，笑言偶爾會逼女兒唱自己的歌，但會被她嫌棄不好聽。至於工作方面，他表示正籌備明年在內地舉辦粉絲聚會。而姚子羚下月生日，問到可會約一班好姊妹聚餐？她笑言好友都非常忙碌，又透露近日有人想邀請「胡說八道會」到內地開騷，但因為她們實在太忙，要重新度期。

汪明荃下月將舉行紅館演唱會，邀請了男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）任嘉賓，她解釋是因為大家都出了新專輯，問到二人私下是否相熟？她笑言：「麻麻哋，佢有嚟過我屋企咁。」又笑謂Anson Lo很快就答應，還做出了OK手勢，她又特意叫對方當天穿百搭的黑色衣服上台。