霸氣回巢 視后對決 楊茜堯復仇逐個嚟 林夏薇奸到返屋企

無綫台慶劇《黑色月光》找來視后楊茜堯強勢回歸拍攝，飾演霸氣「復仇女王」，監製關文深稱闊別多年再合作，茜堯不僅沒有任何生疏甩漏，氣場更增強不少。另外黃翠如今次演出被點名大讚，甚有發揮。

由藝人楊茜堯、林夏薇、王浩信、馬志威、黃翠如、楊卓娜、楊明、何廣沛、馬貫東等主演的台慶劇《黑色月光》，將於本月28日在翡翠台播出。今次劇集由總監製鍾澍佳和監製關文深聯手炮製，以「爽感復仇」作為主打，劇集未開播已經話題不斷，事關今次楊茜堯相隔6年重返娘家，想當年她於無綫劇集《宮心計》中飾演姚金鈴，其兇狠的眼神依然是好多人心目中的經典，故今次她在劇中飾演的「復仇女王」余滿月自然備受期待，內地率先播放後好評如潮。

闊別多年 更見深度 網民指《黑色月光》是韓國熱門劇集《黑暗榮耀》的翻版，對此關文深澄清絕無此事：「鍾澍佳監製之前已講其實我哋唔係改編，只不過大家題材相近，都係以復仇為主。」他又透露楊茜堯是由鍾澍佳親自邀請回巢拍攝，並大讚她雖已多年沒有拍劇，但完全沒有生疏，更有明顯的進步：「因為我再對上一套同佢合作叫做《再創世紀》，當年同佢拍，佢表現較含蓄，但依家見佢更有深度，表情、內在都有一啲嘢發揮到出嚟。」因此劇設定是走大女主路線，雖然男主角王浩信不如另外兩位女主突出，但作為視帝，絕對能起畫龍點睛之效。

超激床戰 色誘老公 另外一位女主林夏薇亦是本劇的一大亮點，首次挑戰反派角色，演一名充滿心計的假冒千金小姐。監製表示當年她憑《七公主》贏得視后，演技毋庸置疑，但依然覺得她尚有進步空間，所以今次見到她的演出有進步亦感到相當驚喜，並透露薇薇拍攝若果正處於入戲狀態，便不會跟任何人交流：「返到屋企工人都覺得佢變咗，因為佢入戲太深，所以令到屋企人都感覺到佢嗰種奸。」今次薇薇的演出確是瞓晒身，不但會有超激床戲，還會身穿性感睡衣色誘扮演老公的馬志威，一展美好身材。