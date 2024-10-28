與緋聞舊愛少聯絡 袁澧林驚踩氹 避談Edan新戀情

「文青女神」袁澧林熱愛運動，早前更宣布加盟女子甲組足球隊，不過她就大派定心丸，笑言只為稍後的工作跟操，並不是轉行。不過，當提到曾跟她傳緋聞的呂爵安有新戀情，她就即時避談！

袁澧林與歌手洪嘉豪昨日出席網球活動，袁澧林談到早前宣布加入女子甲組足球隊時，解釋全為配合稍後的工作計劃，她感謝球會給予機會跟操，透露每周訓練2天，笑指不會擔心變「甲組腳」，又表示已參加了丁組排球比賽3年，覺得不是瘦就代表漂亮，很享受做各種運動，笑言已習慣拗柴，不過強調並不是打算演出周星馳的《女足》。提到她日前在社交網發放短片，跟盧鎮業為爭吃杯麵大打出手，她表示是忽發奇想下所拍，由伍允龍任導演及動作指導，坦言是首次拍動作戲，感覺有趣，更笑指已向伍允龍自薦，若對方開動作片希望能找她演出。

洪嘉豪吸取教訓 提到曾跟她傳緋聞的呂爵安（Edan）被傳跟馬來西亞女神林明禎拍拖時，她即表示跟對方很少聯絡：「大家睇到嘅嘢即係我睇到嘅嘢。（二人合襯？）嘩！好大個氹！今日嘅天氣真係好！（會祝福佢哋？）希望呢個世界所有人都開心，大家事業順利，每日都孝順父母！」明顯避談。

至於早前於澳門開騷的洪嘉豪，事後被批評演唱會似粉絲見面會，他對此感到抱歉，承認因觀眾的熱情加上自己的興奮，而忽略了部分觀眾，會吸取今次教訓，將來定必做得更好。