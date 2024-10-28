趙麗穎入圍金雞獎女配 王一博爭影帝 被轟偷走提名

內地影壇盛事金雞獎昨日公布提名名單，內地流量小生王一博入圍男主，卻引起爭議，被質疑同片的黃渤才是男一，而近年強攻影壇的趙麗穎首度角逐金雞，身為飛天兼金鷹視后的她降呢爭女配。

第37屆金雞獎提名名單昨日出爐，當中以最佳男主角提名最受矚目，包括《熱烈》的王一博、《第二十條》的雷佳音、《飛馳人生2》的沈騰、《白日之下》的林保怡、《雪豹》的金巴以及《我們一起搖太陽》的彭昱暢。王一博繼去年金雞提名最佳男配後，今年升呢爭男主，不過就備受爭議，網民重提今年6月王陽以《追風者》入圍白玉蘭最佳男主，當時粉絲認為王一博才是男主角，炮轟王陽名不副實，更辱罵他是「小偷」，但如今身份對調，網民指黃渤才是《熱烈》男一，卻被王一博「喧賓奪主」，網民嘲「之前罵王陽的說話今次擊中王一博身上」，並要求粉絲向王陽道歉，又斷言憑王一博的演技肯定稱帝無望。

林保怡盼為港爭光 至於林保怡就成為唯一港星入圍，他接受本報訪問時表示得到提名已很高興，受到大家認同是最大鼓勵，會繼續努力，笑言：「依家嘅心情就好似一個香港運動員咁，希望可以為港爭光。」

此外，女配角亦成為另一焦點，趙麗穎憑《第二十條》首獲金雞提名，之前她憑同片贏得百花獎最佳女配，連同近月奪得飛天及金鷹視后，若金雞再下一城，她將是4個月內獲4個影視大獎，成績驕人。其對手有《乘船而去》的劉丹、《走走停停》的岳紅、《我們一起搖太陽》的徐帆以《又是充滿希望的一天》的郭柯宇。至於女主角方面，6名候選人中3位是00後，包括李庚希、張子楓及周美君；而男配則有范冰冰胞弟范丞丞憑《飛馳人生2》入圍。

賈玲大犧牲零提名 另外，網民對於狂收34.6億人民幣票房的《熱辣滾燙》零提名大感意外，戥為電影勁減50公斤的賈玲不值，而《第二十條》雖獲7項提名，但導演張藝謀卻未能入圍最佳導演，令網民大跌眼鏡。