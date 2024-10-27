唯一女團出席文化大賞 NewJeans勇奪「先鋒獎」 Hyein感觸飆淚

韓國人氣女團NewJeans雖然因為事務所的內部權鬥而出歌無期，但未有影響她們的人氣，近日在《第11屆Edaily文化大賞》獲頒「先鋒獎」，成員Hyein似乎對今年的經歷深有感觸，多謝粉絲時一度落淚。

NewJeans最近因為公司內鬥而前途未卜，所屬的HYBE事務所在未來業績預測報告書中，亦對NewJeans的活動計劃隻字不提，估計短期內不會有新歌面世。不過她們在韓國及海外的人氣依然，前日她們出席由韓國媒體舉辦的《第11屆Edaily文化大賞》，是活動上唯一的K-Pop女團。當晚頒發了話劇、古典音樂、舞蹈、國樂、音樂劇及演唱會範疇的獎項，而NewJeans獲頒「先鋒獎」，肯定她們對K-Pop的貢獻。

隊中年紀最小、16歲的Hyein發表得獎感言時，一度感觸落淚，她謂：「這份工作需要很多人的幫助才能做到，包括Bunnies（NewJeans粉絲暱稱）和很多很好的人，能和你們一起創造美好的回憶，我覺得很感恩，這些特別的時刻並不是每次都能經歷。」隊友Hanni和Danielle亦攬攬她作安慰，5女當晚又演唱了人氣歌曲《Bubble Gum》及《How Sweet》。此外，最近有美國音樂雜誌選出「100首2020年代的最佳歌曲」，NewJeans的歌曲《Ditto》登上第23位，是唯一上榜的韓文歌。

Doyoung撇隊友表演 至於男團NCT 127則獲得「最優秀演唱會獎」，派出成員Doyoung與Johnny做代表現身領獎，其中Doyoung亦擔任表演嘉賓，演繹首張個人專輯《YOUTH》的歌曲《Little Light》及《Dallas Love Field》。而最近憑新片《Hidden Face》重返大銀幕的男星宋承憲，當晚擔任頒獎嘉賓。