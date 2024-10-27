暢所欲玄：先苦後甜的姓名數理

人生命運不同，千人千面。有人先甜後苦，有人先苦後甜，中晚年逐漸享福。由於名字對應後天運勢，其影響不容小覷，下面一起看看早年辛苦，中晚年開始順遂的姓名數理吧！（以康熙筆劃為準）

姓名中有13、17、23、33等筆劃數：

有上述筆劃數的人，通常幼年時期家境一般，長大富學藝才能，有智謀奇略。早年時憑藉個人毅力努力拚搏，一點點積累，逐漸獲得更多的機會和成就，愈到晚年，收穫愈豐厚，生活順遂。

姓名中有18、21、25、38、39等筆劃數：

有上述筆劃數的人，資性英敏，有奇特的才能，且有智謀，但是較自我中心，缺乏包容力。早年難免辛苦，隨着年齡增長，人變得沉穩踏實，事業漸有所成，凡事步步而進，宛如登梯一樣，做起事情來自然更容易成功。

姓名中有16、29、31、45、52等筆劃數：

有上述筆劃數的人，足智多謀，善於補調，早年意志堅定，千挫不撓，隨年齡增長和經驗的積累，懂得如何把握機會和發揮自己的優勢，克服萬難而成就大事大業，富貴發達不是夢。

玄學名師黃楚淇