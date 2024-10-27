胡杏兒拍劇型Look曝光

影帝張家輝、視后胡杏兒及謝天華等最近在澳門為劇集《芻狗之血》開工，有網民在當地偶遇3人拍攝，劇中造型曝光，杏兒以一頭清爽短髮配上褲裝，帥氣有型；家輝以白髮、眼鏡配西裝上陣，明顯位居要職；天華的造型最突出，一頭長曲髮加上鬍鬚Look，相當粗獷，網民對3人合作大感期待。