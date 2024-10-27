陳奕迅曼谷開騷破紀錄

歌神陳奕迅相隔9年再到泉州舉行巡唱，當地歌迷準備了800架無人機為他應援，重演個唱上的經典元素及片段，睇到他拍爛手掌。而明年2月，他將又再打破香港歌手新紀錄，在曼谷萬人體育館開騷，他直言：「12年前都喺曼谷唱過，但冇唱咁大嘅場地，所以都係次新嘗試，我好期待。」