蕭正楠曹永廉開騷互窒 馬國明獲帶挈狂接Job

藝人蕭正楠與曹永廉前晚假佛山舉行《BRO SHOW》演唱會，兩人又唱又跳兼大講爛Gag，更邀得視帝好友馬國明擔任嘉賓，3人合唱掀起高潮。馬國明首先獨唱《發現》，並笑言：「跟住落嚟我準備咗10首歌唱畀大家聽。」此時阿廉即時制止，並叫觀眾不要走，阿蕭補充說：「佢（馬國明）話準備唱10次《發現》畀大家聽。」阿廉續指很難邀請嘉賓，並拿馬國明開玩笑：「我哋請嘉賓係唔可以靚仔過我哋，又唔可以唱得好過我哋，其實真係好難，所以搵咗個早排冇工開嘅人。」馬國明接口稱原本冇工開在家中數手指：「我話做佢哋個唱嘉賓嘅消息一出，佢哋好受歡迎，開一百場唔定開一千場唔定，可能場場都係我做嘉賓，啲人驚我之後冇期，所以即刻Book定我，電影、電視、廣告都搵我。」