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安志杰練槍 JC搶「峰」頭
JC幫玩射擊的安志杰計時，身材意外成為焦點。
混血名模Jessica C.（JC）曾是宅男女神，不過與安志杰結婚後，淡出幕前專心照顧家庭。近日她分享與安志杰的生活點滴，二人去了玩射擊，JC負責幫老公計時，穿上吊帶背心的她獲讚身材惹火、保養得宜，看不出其真實年齡。但一眾網友掛住注意JC的身材，卻未有留意安志杰的表現，可謂錯晒重點。
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