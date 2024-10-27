踢友誼賽迎戰高手 Jer獨攬3球 AK激讚好腳法
男團MIRROR成員柳應廷（Jer）原來不止唱歌了得，踢波一樣無難度，前日他在足球比賽示範帽子戲法，一人獨攬3球，雖然所屬隊伍最終落敗，但雖敗猶榮，連隊友Anson Kong也大讚他是隊中MVP。
歌手陳健安與洪嘉豪前日帶領Jer、Anson Kong（AK）、男團ERROR的肥仔與保錡等組成「歌星勇士隊」，與林海峰、余德丞及黃志淙等DJ組成的「九零三人隊」踢足球友誼賽。足球港隊代表暨香港足球先生陳肇鈞擔任DJ隊的超級外援，鄭裕玲亦親臨現場支持，最終「九零三人隊」以7比4獲勝。
眾人當中以Jer的表現最搶眼，歌星隊4球中有3球由他包辦，媲美同入3球的專業球員陳肇鈞，成績不相伯仲。Jer獲大讚好腳法，是名副其實的「風之子」，他表示很享受當日賽事：「我覺得好好玩，因為好少同其他歌手一齊踢，同安仔（陳健安）、嘉豪同AK約咗5年都未踢到，今日終於踢到。」AK則自評表現麻麻，又大讚Jer踢得好，是他們隊伍的MVP：「至於嚟緊嘅籃球賽，我就會喺場邊打氣，如果真係要落場，我就會跑動吓，負責拉開啲對手。」Jer笑言：「我就唔想好似上年咁甩鞋，好彩今日有綁實啲鞋帶。」
洪嘉豪嗌到聲沙
隊長洪嘉豪則直言由於現場太嘈，指揮隊友時叫到聲嘶力竭，但他們也未必聽到。同樣作為隊長的陳健安，透露是韌帶受傷之後首次落球場：「嚟到先知係隊長，我同大家熱身、講戰術，好開心可以一齊踢波，成件事好熱血。」
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