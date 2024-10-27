踢友誼賽迎戰高手 Jer獨攬3球 AK激讚好腳法

男團MIRROR成員柳應廷（Jer）原來不止唱歌了得，踢波一樣無難度，前日他在足球比賽示範帽子戲法，一人獨攬3球，雖然所屬隊伍最終落敗，但雖敗猶榮，連隊友Anson Kong也大讚他是隊中MVP。

眾人當中以Jer的表現最搶眼，歌星隊4球中有3球由他包辦，媲美同入3球的專業球員陳肇鈞，成績不相伯仲。Jer獲大讚好腳法，是名副其實的「風之子」，他表示很享受當日賽事：「我覺得好好玩，因為好少同其他歌手一齊踢，同安仔（陳健安）、嘉豪同AK約咗5年都未踢到，今日終於踢到。」AK則自評表現麻麻，又大讚Jer踢得好，是他們隊伍的MVP：「至於嚟緊嘅籃球賽，我就會喺場邊打氣，如果真係要落場，我就會跑動吓，負責拉開啲對手。」Jer笑言：「我就唔想好似上年咁甩鞋，好彩今日有綁實啲鞋帶。」