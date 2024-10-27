中娛星動：拖女返歸宿一宵 辛芷蕾男友疑劈腿 6年情盡

內地女星辛芷蕾憑神劇《繁花》爆紅，外表艷麗的她用情專一，與男星翟天臨秘戀6年，即使對方淪為劣迹藝人，仍不離不棄。但近日有內地傳媒爆出翟天臨帶高挑女子看話劇，事後更一同返歸，消息引發討論，關於「辛芷蕾疑似分手」的詞條更登上熱搜。

38歲的辛芷蕾近年先後拍過大熱劇集《如懿傳》、《慶餘年》、《繁花》，人氣有升冇跌。而她和翟天臨在綜藝節目《演員的誕生》中擦出愛火，2018年底被直擊同遊主題樂園，戀情因此曝光，雖然雙方都沒有公開認愛，但已是外界公認的情侶。向來營造「學霸演員」人設的翟天臨，於2019年被爆涉嫌抄襲博士論文，儘管他公開道歉，其博士學位仍被北京電影學院撤銷，內地官方媒體還公開強調，對學術不端行為「零容忍」，翟天臨因此淪為劣迹藝人，但辛芷蕾仍不離不棄，二人還被拍到低調看電影，開心約會玩夾公仔。

雙方保持沉默 不過，近日有內地傳媒提及在街頭捕獲翟天臨，同行有一位高挑女子上了他的座駕，兩人一同回到男方住處，而該名女子卻不是辛芷蕾！據指，翟天臨和該女子隔日從家中出發去看話劇、吃飯，結束後再次回到男方家中，疑似同居。而辛芷蕾回到北京後，已沒有回到兩人的昔日愛巢，似乎和翟天臨已分手。

相關消息一出，詞條「辛芷蕾疑似分手」登上熱搜榜，對此，辛芷蕾和翟天臨都沒有正面回應。同時，辛芷蕾助理發文：「多關注作品，遠離私生活，我姐獨美！」被網民解讀為默認分手傳聞。