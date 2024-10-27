勢均力敵 乜都鬥一餐 林夏薇「胸」猛出擊 寸楊茜堯有機心

藝人楊茜堯及林夏薇齊齊為新劇宣傳，兩大視后埋身鬥機心、比氣場，前者笑言以高度取勝，後者則憑事業線搶鏡，同時又以「喊打林夏薇」一詞，在內地突破8億的熱搜量，相當犀利。

台慶劇《黑色月光》將於明日強勢推出，兩大視后楊茜堯（堯堯）、林夏薇（薇薇）帶領同劇演員包括馬志威、尹揚明、楊卓娜、馬貫東、何廣沛、梁超怡及廖慧儀等，昨日現身商場宣傳。身穿低胸短裙露事業線的薇薇全場最性感，當見堯堯身穿印有其角色肖像的T恤時，即笑指對方：「有機心。」遊戲環節期間，堯堯和薇薇正面交鋒，重演劇中的情節，一秒入戲的堯堯跟薇薇說：「你叫我做乜都得，但唔好傷害我個妹。」薇薇霸氣回應：「我有錢，有地位，你點同我鬥？」堯堯隨即衝向薇薇，搞笑說：「鬥高度。」場面有趣。

堯堯受訪時，表示希望無綫的收視跟內地反應一樣爆燈，薇薇則自言已經成功憑劇集打入內地市場，她說：「因為這套劇熱度高，多咗好多商演工作傾緊。」又指「喊打林夏薇」一詞在內地社交網突破8億熱搜量，非常難得。對於網民大讚其白皙美腿搶鏡，薇薇笑謂：「好開心，拍呢套劇大家都演得好爽，觀眾又睇得開心，多咗好多討論話題。（考慮幫美腿買保險？）我冇諗過呢樣嘢，希望有保險公司客戶搵我。」而問到為何未見男主角王浩信現身？堯堯則透露他忙於拍攝內地綜藝。

葉蒨文等收工慶牛一 談及薇薇在劇中有不少大尺度演出，她說以往會逼老公觀看自己的劇集，今次就放過他一回。堯堯則冧爆表示老公羅子溢會「自動波」收看作支持，但因為劇情較深沉，仔女年紀尚小，所以毋須小朋友捧媽咪場，更笑言：「兒童不宜。」

同場的葉蒨文穿上低胸貼身裙示人，性感度僅次於薇薇，但她自言搶鏡度一定輸給視后：「佢係實力派。」又謂自己悉心打扮全為慶祝32歲生日，她謂：「生日就着得靚啲，我一陣同班Friend返深圳慶祝，過埋12點鐘。」