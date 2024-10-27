獨家消息：內地賀歲檔傳楊紫被Out 周潤發決戰吳京 助攻鬥搶票房

內地明年賀歲檔競爭相當激烈，巨星如雲。被一致看好的《唐探1990》有「隱形大卡」周潤發加持，對戰《射鵰》「特演」的吳京，再加上周星馳6年巨製《美人魚2》有望推出，票房戰一觸即發，「好戲」不斷，惟楊紫有份參演的大片突然盛傳慘遭「淘汰」﹗

賀歲檔於內地絕對是「兵家必爭」，單是去年總票房已逾80億元人民幣（約87億港元），成功打破內地影史春節檔票房紀錄。這塊「肥豬肉」自然引來各片商虎視眈眈，各出奇謀意欲分一杯羹，能夠邀到大卡士加盟自然勝算較高！今年驚現「隱形大卡」周潤發加入戰團，近年已明顯減產的他月前突然現身北京，出席陳思誠新片《解密》的首映禮，當時他開口表示睇好周冬雨前度劉昊然，且明言想與對方合作，想不到隨即「開口中」，事後他獲邀以「男三」身份參演陳思誠系列之作《唐探1990》，奉旨與劉昊然鬥戲。周潤發的加盟獲劇組「保密」，至煞科當日才流出他與劇組自拍的合照，令戲迷驚喜及期待非常。而《唐》片更有王寶強及肖央等實力派演員坐鎮，躋身賀歲檔自然被睇高一線。

至於徐克執導的《射鵰英雄傳：俠之大者》由開拍以來一直備受關注，事關男主角肖戰人氣正處於沸點，加上有傳身為票房保證的吳京以特演身份加盟助力，難怪該片煞科時有影視平台統計約20萬人表明意欲追睇，可謂未播先紅！綜觀肖戰扮演的郭靖多款造型略嫌過於瀟灑，顛覆了傳統，加上女主角莊達菲知名度根本與素人無異，令該片的亮度被打折扣，尤幸有指該片獲吳京加盟壓場，帶起化學作用，他曾於片場掏腰包萬歲，請大家飲奶茶以壯士氣。

周星馳《美人魚2》趕上映 王俊凱及楊超越等參演的《無名之輩2》，以及周星馳的《美人魚2》同樣被指將於賀歲檔上架，其中《美2》曾多次傳出上映，事後卻不了了之，但早前內地卻有消息指團隊正在為後期工作忙得日以繼夜，望趕及於農曆新年推出，與戲迷歡度新歲。反觀楊紫與賈玲主演的《轉念花開》早前惹負評，指故事無新意，更被狠批概念海報與《醬園弄》相似，有抄襲之嫌，雖曾傳團隊打算搶攻賀歲檔，但目前已知成數較低。

另外，男神于適主演的《蛟龍行動》及《封神第二部》盛傳會「加入戰團」，令他出現「自己打自己」的情況，其中《蛟》片前作《紅海行動》當年同樣是賀歲片，且錄得36.52億元人民幣（約39.86億港元）的票房佳績，當時已有不少戲迷力推開拍第二集。然而于適近期飽受桃色事件所累，外界擔心他星途盡毀，至本月初其工作室於社交平台上載了于適現身敬老活動的照片，即被指刻意洗底。據知由於他「觸犯」的事件影響輕微，故不會被列作劣迹藝人，大步檻過。