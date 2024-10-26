周慧敏捧場難得同框 工藤靜香港騷 掀90年代回憶殺

日劇天王木村拓哉的歌手老婆工藤靜香，相隔31年的香港演唱會前晚舉行，除了大批港日歌迷熱情捧場外，連香港凍齡女神周慧敏亦現身睇騷，造就兩位90年代港日女神難得同框。

曾於90年代紅遍J-pop界的工藤靜香，前晚假旺角麥花臣場館舉行相隔31年的香港演唱會，吸引大批港日歌迷。她全晚以英文夾雜日文與歌迷交流，又誠意十足練定一連串廣東話：「多謝大家嚟睇我嘅演唱會。今日會唱番啲好有回憶嘅歌，希望同大家留低新嘅記憶。」她全晚共演唱17首歌曲，先以3首節奏強勁的歌曲打頭陣，之後又特別為港迷獻唱《働哭》、《戀一夜》、《嵐之素顏》及動畫《龍珠GT》片尾曲《Blue Velvet》等經典作品，依然中氣十足，令全場歌迷High爆。

安歌時，靜香發現台下有粉絲帶小男孩捧場，便送上發光飾物給對方。最後，她唱出由細女光希為她演出MV的新歌《霙》為演唱會作結。她承諾會再來港，並祝願歌迷身體健康。

木村拓哉下廚谷戲 當晚演唱會吸引不少圈中人朝聖，周慧敏（Vivian）偕好友睇騷，騷後更到後台與靜香合照，造就90年代港日女神難得同框。靜香亦有在社交網公開與Vivian的合照，並留言大讚對方「靚到發光」。曾與靜香的長笛演奏家大女心美合作的鋼琴家牛牛、導演劉偉恆等亦有捧場。靜香昨午飛返日本，她離港前爭取時間品嘗香港美食。出發往機場前，她買了雞蛋仔，登機前則在機場大擦香菇包，好味到令她興奮握拳！

至於其夫木村拓哉為宣傳年底上映的新片《摘星廚神．巴黎》，日前在日本錄影其網台節目便走入廚房親自下廚。