娛樂

陳柏宇三父女上陣谷個唱
歌手陳柏宇宣布12月1日將於澳門舉行演唱會，今次是他相隔6年再重踏澳門舞台，為配合「NO LIFE NO MUSIC」的個唱主題，他再度「重金禮聘」兩位愛女Abigail及Audrey參與「演出」，三父女齊齊登上宣傳海報，溫馨又歡樂。
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