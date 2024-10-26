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周吉佩率學員揭戰幔
無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》香港區賽區百強已經誕生，明天播出的一集中《中1》冠軍周吉佩與《中2》冠軍古淖文將會率領一眾學員擔任表演嘉賓為比賽揭開序幕，主持車婉婉壓軸出場獻聲，今集猛將如雲，有5位5燈選手直接晉級，而且不少參賽者都是「有故事的人」，令車婉婉流下感動眼淚。
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