無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》香港區賽區百強已經誕生，明天播出的一集中《中1》冠軍周吉佩與《中2》冠軍古淖文將會率領一眾學員擔任表演嘉賓為比賽揭開序幕，主持車婉婉壓軸出場獻聲，今集猛將如雲，有5位5燈選手直接晉級，而且不少參賽者都是「有故事的人」，令車婉婉流下感動眼淚。