前港姐冠軍宋宛穎消失於幕前多時，日前晒出瘦到見肋骨的照片，不禁令人擔心其健康出現問題。近日她再晒新相，見她回復精神，上圍亦歸位變得豐滿，她笑到仰天，心情非常好，回到選美時的最佳狀態，獲不少網民讚美。她發文：「有人說選擇咖啡可以揭示你的個性，但如果我的選擇是每秒鐘都不同呢？」還開玩笑自嘲好麻煩呢！