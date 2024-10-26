Ian頒獎禮前加碼出歌：冇話諗爭獎！

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日在西九出席展覽活動分享幸福，並親自錄下多段幸福說話跟參觀者分享，覺得能照顧及跟身邊人保持聯繫已經是幸福。不過，與家人關係密切的Ian指一家人也較內斂，就算經常一齊食飯也較少說話，但近年成長後也開始有改變，會抱抱和向媽媽說我愛你：「初頭佢有啲嚇親，點解我會咁主動嘅，依家會慣啲，佢畀我嘅愛融化咗。」