Ian頒獎禮前加碼出歌：冇話諗爭獎！
人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日在西九出席展覽活動分享幸福，並親自錄下多段幸福說話跟參觀者分享，覺得能照顧及跟身邊人保持聯繫已經是幸福。不過，與家人關係密切的Ian指一家人也較內斂，就算經常一齊食飯也較少說話，但近年成長後也開始有改變，會抱抱和向媽媽說我愛你：「初頭佢有啲嚇親，點解我會咁主動嘅，依家會慣啲，佢畀我嘅愛融化咗。」
AK Jeremy與櫻坂46比舞
講到接近年尾頒獎禮，今年推出不少歌曲的Ian可有信心歌曲入圍爭獎？他說：「真係冇諗，年底前仲會有第5首歌推出。（出多首歌爭獎？）唔係！因為自己諗咗個故事，5隻歌就係一個完美嘅Ending，一向做歌都係專注落去，冇話諗爭獎。」講到Anson Kong（AK）生日，Ian指因各有各忙，之後會補祝生日飯，又因近期要為MIRROR小組歌拍攝MV，期間病倒，發燒帶病通宵拍攝。
此外，日本偶像女團櫻坂46的兩名人氣成員山崎天及藤吉夏鈴早前來港宣傳，期間更與MIRROR成員AK、Jeremy，以及COLLAR成員Candy及Day見面交流，並挑戰玩Dance Challenge，互跳對方的歌曲舞蹈。
人人做記者
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