獨家專訪：許冠文批中「囡囡」封后 衛詩雅諗定身後事 當開P搞抽獎

藝人衛詩雅憑《破．地獄》首奪女演員獎，原來影帝許冠文早有預言她有望衝影后。日前二人受訪，衛詩雅獲許冠文讚天生有演戲神經，更是甲級女演員，她直言受電影觸動，認真想過將來的身後事，希望參加完自己喪禮的人能釋懷離席。

許冠文和衛詩雅（Michelle）在英皇電影《破．地獄》中飾演父女，許冠文大讚「女兒」演技出色，他說：「係甲級女演員，一叫開機就唔記得咗自己，總之佢就係我個女，我係佢老竇，非常之投入，天生就有演戲『神經』，遲早攞影后！」許冠文一語成讖，Michelle果然於日前的華鼎獎封后。而許冠文又揚言自己也是「神經」及「癲人」，並即場示範靜默10秒的神級「癲」峰演技，他表示：「我唔理鏡頭好唔好睇，人哋咪覺得我癲癲哋，我老婆都覺得我唔正常，不過佢又鍾意喎！」

而Michelle笑指自己的英文名跟許冠文的女兒相同，雙方入戲交流時，真的好似父女。她覺得此戲猶如一本教人面對死亡的教科書，亦拋給觀眾一個話題，便是將來葬禮應如何安排？Michelle直言：「我希望係一個Party形式，好開心嘅，有抽獎嘅，嚟嘅人好悲傷，走嘅時候釋懷。」又表示平日與親人說再見都習慣送抱，因為不知道人生何時終結，如果帶着遺憾離開便太可惜。

期望再次炮製喜劇 許冠文飾演的喜劇陪伴香港人成長，今次接到有關生死嚴肅話題的電影，感覺很有意思：「呢部戲同我人生睇法好接近，人生本來就係悲劇，我哋點樣嚟唔知，嚟到做乜唔知，將來點又唔知，好茫然，條路要自己去搵，搵唔到就大鑊，所以最重要Enjoy。」作為喜劇匠人的許冠文，希望再開拍喜劇，讓大家笑完會感覺到世界的美好。他又提到電影帶出重男輕女的訊息很值得思考，自爆父親一生從未讚過他，當年他寫了《鐵塔凌雲》給許冠傑唱，卻被父親責罵不知所謂，他認為上一代的教子方法已過時，自己與子女便能做到無所不談。