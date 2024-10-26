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樂宜疑似有新歡
樂宜
性感DJ樂宜疑似有新歡，自從去年與交往6年的有米男友分手後，一直未有着落，近日她在社交平台分享到主題樂園預祝萬聖節的照片，見她依舊性感示人，大騷纖腰及美腿，不過她分享的短片中，發現她與一名壯男一齊玩旋轉咖啡杯，期間她笑不攏嘴，感覺甜蜜，惹來網友懷疑壯男是其新歡。
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