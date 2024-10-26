莫文蔚戲癮大發 恨演周星馳新作

藝人莫文蔚相隔10年再拍電影，坦言重遇多位台前幕後人員，令她勾起不少回憶，過足戲癮，揚言若周星馳邀她拍新片，她定必應承。

莫文蔚、魏浚笙、何啟華、林保怡及謝君豪等前晚出席主演電影《焚城》首映禮。莫文蔚高興表示很久沒有出席首映禮，加上今次演出群戲對手多，令她十分興奮：「上一套已經10年、8年前嘅事，舊年返嚟收到製片邀請，我開心到飛起，即刻應承。」她指今次拍攝重遇多位昔日合作過的劇組朋友，亦令她戲癮大發，如再有合適角色或劇本，絕對會考慮，談到周星馳打算開拍《女足》，她即指若對方邀請一定會演出。

而於新片飾演消防員的魏浚笙，指片中經常要穿上厚重黃金戰衣，笑言已練得很耐熱，出席活動要穿大褸已是等閒事。身旁的何啟華表示認同，笑指每次拍完戲也大汗疊細汗，更令他們消瘦不少：「冇得唔瘦，水份不斷流失，唔使飲齋啡去水。」

林保怡憂「強拍」損影業形象 至於林保怡表示雖然電影情節緊張，但拍攝過程剛剛相反，拍得很開心。提到蔡卓妍跟張繼聰正拍攝的賀歲片被指強行衝入美容院拍攝一事，從影多年的他指每次劇組都會先跟對方申請好才開工，因此未遇過相同情況：「唔好做壞孩子啦！（令演員尷尬？）我唔制囉！（導演叫呢？）導演大晒呀？哈哈！」他希望事件不要對香港電影形象有大影響。