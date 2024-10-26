獨家訪問：入行30年 首次開個唱 陳山聰搵囝囝出手 重拾初心

陳山聰在90年代入行做歌手，曾出過兩張專輯，雖然現時主力演戲，但趁着入行30周年大日子，他實行大搞個人音樂會，與Fans們尋回初心。

視帝陳山聰近年主力拍攝劇集，而本身當歌手的他，每次到外地登台或跟影迷相聚，必定會唱歌助興，大搞氣氛。而今年是山聰入行30年的大日子，昨日他官宣將首次搞個人演唱會，於12月8日在廣州舉行《陳山聰初心巡迴音樂會》，並於社交網上載了演唱會海報，並配文：「不經不覺已經在娛樂圈30個年頭，還記得1994年第一次在台上表演的時候，好像是昨天的事！今年終於有機會做一件自己想做的事。」

神秘嘉賓 賣關子 今次演唱會海報的概念全是山聰提出，最特別是「陳山聰初心」5個字，乃兒子Jaco的親筆，相當有意思。山聰接受本報獨家訪問時謂：「初心代表童真，令我諗番起初出道17歲嘅時候膽粗粗出唱碟，30年後我又有自己嘅小朋友，Jaco開始識寫字，如果大家有留意到，個初字佢係寫錯少少，但我覺得唔緊要，呢個係我一個好好嘅紀念。」山聰更甜笑謂：「我都覺得佢寫得唔錯，哈哈！」

山聰在演唱會中除了唱自己的歌外，亦會唱別人的歌：「一啲大路嘅歌都會唱嘅，如果唱啲歌大家唔識就冇意思啦！」問到會否邀請嘉賓時，他大賣關子謂：「有嘅！當然有神秘嘉賓，不過依家唔講住，大家買飛入場睇咪知囉！」