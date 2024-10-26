身體電池唔襟用 祖兒需愛情滋潤 講明要高級偈油

天后容祖兒工作多多經常周圍飛，更因天氣忽冷忽熱而感冒聲沙，要回家大瞓一場叉電，笑指自己的電池不及以前耐用，又以汽車「偈油」比喻愛情，揚言希望找瓶高級靚偈油來滋潤心靈！

祖兒昨日出席汽車活動，分享自己的駕駛經驗，表示自小就喜愛駕駛，一到合法年齡便立即去考牌，出國旅行亦不時自駕遊，道路經驗豐富，不過最初曾被朋友笑她的技術猶如玩遊戲機。問到是否有深刻的駕駛經歷？祖兒回憶道：「舊年有一次落好大雨，好似揸船咁，我安全送咗阿Sa（蔡卓妍）返屋企。」可說是既驚險又有成功感的一次行程。

工作排得滿滿的祖兒，早前先後去了新加坡及北京工作，因天氣一熱一冷，加上在室外拍攝幾個小時而患上感冒，聲音也變沙啞，回港後即倒頭大睡了24小時，又自爆現在習慣了午睡，笑問是否開始懂得養生？她說：「有時間就瞓，依家舊電冇咁襟。（搵個俊男返嚟叉電？）自己叉，Super charge嚟！（想要愛情滋潤、叉電？）嗰啲唔係叉電，係滋潤，係偈油。（要邊個級數偈油？）最高級啦！」

備戰明年演唱會 提到她參加內地音樂節目《聲生不息》，祖兒指自己是長駐歌手，稍後會開始拍攝新一輯節目。問到她要內地、香港兩邊走，可會影響創作新歌？她表示一有時間便會到錄音室，坦言想慢工出細活。談到開騷，她表示有意挑戰啟德新場館，但一切仍未商討，現時先着眼於下年頭的澳門演唱會。談及之前開騷時誤中機關險墮台底，祖兒指自己向來小心，當時是機關有問題，笑言會叫機關小心點。