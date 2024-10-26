生日會Solo半粒鐘自爆大計 郭富城「登6」前搏到盡 開騷接戲「追數」

「不老天王」郭富城向來永不言休，明年正式「登6」的他，預告一連串驚人工作量，除啟動東南亞巡唱吸金外，還宣布會重返影壇接拍多部新戲，並放下身份做「收數佬」，反而一直有傳城城會拍的《九龍城寨》外傳，原來仍未落實。而方媛亦倣效老公作多面發展。

郭富城剛完成在港的巡唱後，12月便在台灣小巨蛋繼續開騷，由於今年是歌迷會成立34周年，所以城城選擇先與粉絲們慶祝生日，除了香港的歌迷外，還有來自內地、馬來西亞、日本與台灣的Fans，場內布置很符合他的舞台王者風範，連生日蛋糕亦以舞台為造型，今天59歲生日的他，在生日會上感謝歌迷和團隊的支持，更冇預警下自爆明年「登6」的瘋狂工作進程，令在場人士大為訝然，對偶像的魄力相當佩服。

當中城城表示會積極籌備香港演唱會Part 2，並希望是一個全新演唱會，明年中更會落實在內地開騷。他說：「完咗台灣演唱會之後，1月我會去到印尼耶加達開演唱會，自己都好期待，因為我之前從未去過當地表演，仲會喺內地巡唱，我知道好耐冇開，已經編排喺明年中。」城城更預告相隔年多明年重返影壇，已經選擇了多個喜歡的劇本，其中有一部新戲已落實在2月底開拍，並自言是被劇本打動，角色有很大吸引力：「我唔係淨係演唱會，係咪？今次呢部戲我都幾鍾意，個角色好有火花，唔講嘢都好得意，係我完全未演過，可以透露係做一個收數佬。」

方媛夫唱婦隨 至於一直有傳他會拍《九龍城寨》前傳，他都知道很多人關注，希望再睇「殺人王」，最終要睇劇本寫得如何，單是打到飛起而沒有發揮，在他而言就欠吸引力。他透露當日「殺人王」造型，自己給了不少意見，近年很多時都有參與創造角色外型。談到生日願望，他開心地說：「但願大家都可以健健康康同開開心心。」再次表明從來沒有想過退休，不斷尋求新方向，向不同領域發展。

另外，方媛早前孖老公城城歐遊，全程甜蜜放閃，令網友非常羨慕，紛紛留言她有天王老公愛錫，旅行名牌盡買。不過，最近方媛亦似足城城多線發展，本身擁有時裝網店的她，早前更接拍樓盤廣告，在片段中，她以不同造型現身，當中穿背心做運動，大騷索爆身材。她曾說過心思思想在港置業，還冧爆指城城一定會支持，吸金能力愈來愈強她，分分鐘用賺回來的私己錢都買得起。