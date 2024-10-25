娛樂

Kim Kardashian「峰」騷過牛一

於本月21日迎來44歲生日的美國真人騷女星Kim Kardashian，於社交網站上載生日派對照片，留言表示：「祝自己生日快樂……我好開心啲老死安排個驚喜晚餐同我慶祝。」相中，她穿上一件吊帶緊身肉色連身裙，準備吹蛋糕上的蠟燭，又在欄杆旁大擺甫士，展示美好身材。
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