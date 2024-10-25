日本2字頭女星 邊個最靚？ 濱邊美波大熱登頂 揮低廣瀨鈴

日本藝能界盛產天然美女，各年代都有不同女神。日前，當地有網站票選新一代日本國寶級美女，24歲當紅女星濱邊美波憑靚樣力壓廣瀨鈴、橋本環奈等人氣女星，榮升冠軍。

日本一網站日前公布由9,418名網民票選的「2字頭日本國寶級美女」排名，其中，曾出演電影《哥斯拉-1.0》的24歲女星濱邊美波，以1,066票大熱稱冠，亦是唯一獲得過千票的女星。11歲憑參加《東寶灰姑娘》選美入行的她，可謂由細靚到大，為她投票的網民大讚其外形充滿透明感，是可愛與型格兼備的日本正統派美女。

而有樣又有演技的26歲女星廣瀨鈴，以823票屈居亞軍；有「千年一遇美少女」之稱的25歲女星橋本環奈，則以592票力保三甲。第4位是27歲的今田美櫻，29歲的川口春奈則「掹車邊」打入第5位。

橋本新劇收視高開低走 此外，橋本環奈首度為NHK電視台主演的晨早劇《御飯糰》於上月底開播，雖然首集收視高開16.4%，但播出後口碑麻麻，當地觀眾對辣妹劇情不受落，收視亦接連下跌。近日該劇收視徘徊在12%-13%之間，即使飾演橋本環奈姐姐的女星仲里依紗在上周出場，仍無助收視回升。