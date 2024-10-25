暢所欲玄：十二生肖運程：鼠

生肖屬鼠的朋友於蛇年有三大粒吉星，而且是超大吉的紫微、龍德、玉堂，凶星只有兩粒，天厄與暴敗。屬鼠的朋友於蛇年，還有一個好好的現象，而且無人知曉，就是鼠的地支子水與蛇的地支巳火暗合，暗合是指你們暗中合起來，別人不知道的，意思是屬鼠的人，容易得到別人的共鳴。

紫微吉星，有利工作與事業發展，代表屬鼠的朋友可獲得升職加薪的好意象、生意興隆的好時機。不過，由於工作與事業有好的發展，工作時間多了，容易影響健康，暴敗凶星的出現，代表因工作過勞而導致的健康問題，所以必須有足夠時間休息，避免發了財，轉一轉手，把金錢送進醫生的口袋。

天厄凶星，天不佑你，厄運來臨，是因為屬鼠的朋友，好易因為工作學習上的問題，出現情緒低落。幸有龍德吉星，上天有好生之德，帝王一樣高貴的品德，這個天厄凶星，發揮不出來了。

玉堂吉星，主文武顯貴，所以不論做文職的白領，或做武職的藍領，都有利於升職或容易得到上司的提拔。今年屬鼠的朋友，工作事業青雲路，注意工作之餘，更要懂得休息，蛇年就是這麼好運了。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅