娛樂

黃美棋驚喜酒店P氹老公
藝人黃美棋今年4月與鍾健威（Ray）結束11年愛情長跑拉埋天窗，婚後成為「愛夫號」的她，日前為老公慶祝40歲生日，邀請一班好友到酒店露天花園慶祝，她放閃表示：「雖然你話唔想打搞到啲朋友，但係呢一年真係好值得慶祝，所以擅自喺極短時間籌備呢個生日party。一係唔搞，要搞就搞大啲，搞勁啲。」
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