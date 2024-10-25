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蔡嘉欣扮妖后似男人
「拜金港姐」蔡嘉欣上月宣布離開無綫後專注KOL事業，臨近萬聖節，她Cosplay埃及妖后造型到主題樂園參與活動，化上濃眼妝和烈燄紅唇的她一改平時美女形象，自嘲今次妝造似男人，期間更與埃及造型的途人合照，相當搞笑，她說：「我化呢個妝真係好似一個男人。」
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