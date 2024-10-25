蔡一傑溝酒 千杯不醉

歌手蔡一傑近日自爆完成切除腦部腫瘤手術，現時康復進度良好。近日其前DJ好友在社交網表示，傑仔對患病一事相當口密，做手術前沒有跟身邊好友透露半句，又指他平常愛做運動、健身，也愛吃，絕不揀飲擇食，同時亦愛杯中物，無論紅酒、白酒、香檳統統歡迎，更無懼溝酒易醉，永遠是朋友眼中千杯不醉的好「酒腳」。