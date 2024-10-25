娛樂

支嚳儀出「線」晒事業心

支嚳儀在池邊大擺甫士打卡。 支嚳儀在池邊大擺甫士打卡。
支嚳儀在池邊大擺甫士打卡。
無綫《中年好聲音》歌手支嚳儀近日忙於宣傳新歌《夜光漫遊》，昨日她在社交網分享水着靚相谷新曲，大晒驕人上圍及白滑長腿，在酒店泳池大擺甫士打卡，不過旁邊未見老公及囝囝蹤影。粉絲難得看到支嚳儀派福利，立即派Like兼留言大讚：「嘩！好索啊，勁有事業線，性感」、「索靚正」、「果然出水芙蓉」。
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