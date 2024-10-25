獨家訪問：強拍事件變羅生門 張繼聰封嘴 嘆演員被動

藝人張繼聰忙於拍攝賀歲片，但拍攝團隊近日因衝入美容院強拍被公審，由於他與蔡卓妍在現場開工，難免捲入爭拗。昨日阿聰還原事件時，憶述當日很快拍完就離開，有感演員是被動的。而涉事電影公司發聲明澄清指控，驚變羅生門。

張繼聰昨日承認事發當天在場，但對事件毫不知情，他接受訪問時表示：「因為係第一日開工，所以全副精神放咗去同導演研究劇本。（拍攝後尾被阻撓？）我拍嘅時候係唔知嘅，總之好快拍完我哋就去第二度拍，所以唔知有事發生，現時各自出咗聲明，自己唔再多講，希望佢哋雙方早日搞掂件事，演員係被動嘅，專心拍好套戲。」

至於涉事劇組前日深夜在社交網發聲明，道出另一版本，力證曾獲職員准許才入內拍攝，店舖負責人的親屬當時還在門外與劇組言談甚歡，直至發現有店內職員向拍攝人員拍照，劇組上前示意停止時，對方突然反口指從未允許拍攝，但劇組承諾會刪除在該店拍攝的3個鏡頭。美容院負責人隨即以千字文反擊，其中提到：「兩位演員突然進店閒逛，我們日光日白打開門做生意，沒有趕人出門口及鎖門，有兩位大明星這走進店內，同事都不知如何是好。」

阿Sa街市開工 另一方面，蔡卓妍（阿Sa）日前現身筲箕灣街市，繼續為該賀歲片拍外景，她身穿鬆身波點衫，揹上環保袋，打扮貼地，吸引大批途人圍觀。阿Sa近日亦為爸爸及愛貓慶生，笑言是為一對「仔女」賀壽：「今日係我大仔（指Sa爸）同細女嘅生日，生日快樂，我大仔今年唔小心跌親，嚇到我呢……希望佢以後身體健健康康，快啲好番，出入平安。都祝我細女身體健康，繼續食得玩得瞓得。」其好姊妹鍾欣潼亦有為Sa爸賀壽，感情超好。