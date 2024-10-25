船P慶生 成雙成對 陳瀅意外洩「蜜」 與周嘉洛攬到實

無綫女神陳瀅與周嘉洛因合作拍劇而傳出緋聞，雖然雙方沒有認愛，但友達以上之情不言而喻。而近日適逢陳瀅開生日派對，嘉洛亦有秘密上船，兩人更是攬到實，十足熱戀情侶。

藝人陳瀅向來人緣好，在圈中結交了不少好友。而近日迎來35歲生日的她，舉辦了一個船P慶生，邀請眾多好友一齊出海狂歡。陳瀅水着上陣滿場飛，盡騷有料身材，除了好姊妹陳曉華、劉佩玥等赴會之外，原來還有隱藏名單。

陳瀅在社交平台上載了不少派對的照片，在一輯拍立得相紙之中，意外洩出不少秘「蜜」。當中以她與周嘉洛的合照最搶Fo，二人因合演劇集《痞子殿下》傳出緋聞，雖然彼此都沒有認愛，但就在相中攬到實一實，似足熱戀中的情侶。

陳曉華朱敏瀚結伴現身 至於近日與陳曉華傳出婚訊的朱敏瀚，雖然仍未承認戀情，但兩人亦不避忌結伴出席派對，有眼利的網民在小相簿中意外發現朱敏瀚的身影，有人留言表示今次船P揭示多對情侶秘密，用放大鏡細看便會有意外發現。