心情激動 捱7巴都抵 衛詩雅華鼎封后 瞄準金像獎

衛詩雅憑着《破‧地獄》首奪女演員獎，坦言開心得到肯定，對來屆金像獎打了一支強心針。拍攝時除了為救護員角色而狂操體能，戲中更有一場被狠摑的場口，就算連摑7次亦無怨言。

英皇藝人衛詩雅、方中信前晚於澳門舉行的「澳淶塢電影節」中分別奪得「華鼎獎」的「華語最佳女演員」及「金莉花獎」的「全球最佳男配角」獎項。對於今次憑着電影《破．地獄》獲獎，她非常激動：「對演員嚟講係一個肯定。亦都係提醒人哋：『我仲喺呢行㗎，大家可以搵我演戲。』」問到會否增加來屆金像獎提名的信心？她坦言：「感覺會實在啲，信心係高咗嘅。」

衛詩雅於電影中飾演救護員，她指角色無論在體能及心理上都有很大發揮：「心理上嘅話就係要長時間培養沉鬱嘅情緒，至於體能上除咗要練一啲儀式上嘅嘢，亦要做好多體能訓練，經過呢啲訓練，之後我真係可以『秤』到個人上救護床。」另外，戲中有一場她當街被艾妮狠摑的場口，被掌摑不下7次，她不但沒投訴，更謂：「痛才好，等我可以盡情地演。」

林明禎膺「最具潛力演員」 此外，方中信今次憑電影《金手指》奪獎，他歸功於整個拍攝團隊，最難忘戲中一場他被殺後伏屍泳池的場口：「我記得拍嗰陣時係冬天，其實都幾凍，我要趴喺水面，啲水喺鼻湧入去，係呢樣嘢辛苦啲。」

而閃耀登場的女神林明禎就奪得「金莉花獎」的「全球最具潛力演員」獎，戴上金光閃閃頭紗配Deep V高衩晚裝，一轉身露出玉背，性感迷人。