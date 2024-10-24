大膽言論被轟不當 妮歌床戲屢掀「高潮」 頂唔順嗌停

澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）上月憑話題新作《Babygirl》勇奪《威尼斯電影節》影后，於片中飾演已婚大公司老闆的她與年輕見習生發展不倫戀，跟男星Harris Dickinson有多場火辣辣情慾戲。妮歌近日受訪時自爆拍攝時太投入要「嗌停」，言論一出即被網民鬧爆。

雖然《Babygirl》未上映，但早前於《威尼斯電影節》首映後，已有觀眾大爆電影意識大膽，有多場露骨性愛鏡頭，影片一開場就出現妮歌與飾演其老公的安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）的激烈「床戰」，完事後妮歌唔夠喉，到另一房間邊看「四仔」邊自慰。

她直言這是在鏡頭前最暴露的一次：「我拍過一啲相當暴露嘅電影，但唔係今次呢種。」妮歌近日接受英國傳媒訪問，亦提及片中的情慾戲，直認拍攝時有「高潮」，她說：「我哋拍攝時，有幾次搞到我要同佢（男拍檔）講『我唔想再有高潮，唔好行近我，我唔介意以後都冇得被人再摸，我夠皮喇！』」

被彈愈嚟愈恐怖 妮歌呻拍床戲搞到「高潮迭起」，大膽言論即惹來網友熱烈討論，大部分網民認為她已有家室，不應該發表如此言論，有人鬧爆她：「有老公同兩個女兒嘅57歲女人真係唔適宜咁講嘢。」另外有網民指：「試想像如果換轉係男明星講呢啲嘢，會有咩效果？」更有人批評妮歌愈來愈恐怖：「佢自從拍攝《大開眼戒》之後成日接呢啲大膽角色，我個人認為佢愈老就愈恐怖，我真係唔可以再睇佢有份做嘅戲。」