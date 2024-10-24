圓夢拍動作戲 羅天宇跣地拔槍 靠劉穎鏇激勵

藝人羅天宇於熱播中的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》有突破演出，在劇中首次以Cool爆造型示人，飾演殺手。於前晚一集，他施展渾身解數，動作連場，除了不斷翻觔斗外，天宇跪地跣出2、3米後拔雙槍，再轉身開槍的甫士相當煞食。這場長達3分鐘的打鬥戲，前後足足拍了兩天，天宇的表現令人另眼相看。

見黎耀祥眼濕濕 天宇入行16年終圓夢拍攝動作戲，當然不敢怠慢，事前積極跑步及踩單車練氣，笑言前晚的「跪地甫」全靠導演以「劉穎鏇激將法」令他苦練成功：「跣腳嗰下好搞笑，導演講咗句『劉穎鏇之前都跣到，你唔係唔得呀？』跟住我就因為呢句說話激發咗小宇宙，覺得一定要做好呢個動作，冇理由輸畀劉穎鏇㗎嘛，好彩出嚟效果大家話幾好，拍咗幾Take就可以，好滿足。」

天宇昨日接受本報訪問時，坦言十分榮幸今次能與視帝黎耀祥合作：「我記得同祥哥拍完第一場戲，我走過去同佢握手，我同佢講能夠同佢合作好感動，當時真係眼濕濕想喊，唔知點解對住佢硬係有種特別感覺，所以好感恩有呢個機會。」