租場傾唔掂數 阿Sa賀歲片闖美容院強拍被轟

藝人蔡卓妍（阿Sa）與張繼聰主演的賀歲片日前低調開鏡，卻發生不愉快事件！有指團隊強行衝入中環一間美容院拍攝，店主事後於網上描述事發經過作出公審，形容感覺似被人霸王硬上弓！

據悉，電影團隊事前曾與該位於中環九如坊的美容院聯絡，美容院回覆指租場費用以每小時計算，如有任何損毀必須由借方負責，當時電影公司表示「只係演員入嚟兜幾個圈，好快就出去」，洽談及後不了了之。直至前日下午，電影團隊突然現身店外，似準備開工拍攝，而店員當時表明不可入內，但劇組未有理會，入店內並將拍攝用的對講機放於門邊，緊接有兩名演員入店內兜圈，對講機突然大聲響起，囑咐演員埋位及講對白，由於當時美容院有客人在內接受療程，此舉令店員完全來不及反應，惟有用手機影相作記錄，有人即大聲夾惡「投訴」被拍。

店主斥影衰港產片 店主事後於社交平台上載當時的照片，留言指整個過程約10分鐘，直言：「呢10分鐘嘅『夾硬嚟』同強姦其實冇分別，我哋打開門做生意，每天交着高昂租金人工水電媒，你哋請個臨記都要封利是啩？點解可以咁過分？有冇禮貌㗎？我唔想講明係邊位演員，因為其實唔關佢哋事，公司是本地製作有限公司，這樣的製作團隊，難怪港產片每況愈下！」

雖然貼文未有公開名字，但不少業內人士已猜到是阿Sa及張繼聰主演的賀歲新片，記者昨日先後嘗試聯絡該片監製伍健雄及兩位主角，唯截稿前未獲回覆。事件公開後，不少網民力撐美容院，紛紛指「好過分，贊成開名」、「其實冇錢正式租嘅，咪唔好揀呢個地方，邊有得咁樣，如果拍醫院酒樓商場佢會唔會咁？」