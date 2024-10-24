反諷梁思浩「事業心重」 森美被寸炒作 直認每年加人工

森美早前在日本險流落街頭而上網求助，梁思浩大爆廣播界內幕，寸爆他炒作博加人工！對此，森美昨日親自解畫，笑言不及前輩梁思浩事業心重。

向來喜歡辣火頭的梁思浩，日前在其網上節目中，質疑森美炒作日本酒店事件，有博加人工之嫌。思浩前晚為無綫節目錄影時被問及此事，他說：「行內有個規矩，11月所有電台都會做聽眾調查，有句說話『食君之祿，擔君之憂』，受得電台錢就要做番啲嘢，覺得佢好敬業，做啲Noise出嚟，佢係一個好員工，抵請。」他笑指森美人工高，應該要做嘢，更揚言是讚賞，並沒針對成分。對於有網民為森美抱不平，他沒有不開心，日後會繼續評論，直話直說。

明年度橋搶Fo 而森美昨日出席活動時，EQ高地禮貌回應：「多謝前輩，我都唔知原來有呢樣嘢，因為我哋節目好少談論，又或者好少因應調查而去改變。（每年加人工？）哈哈！我諗電台應該冇睇過份報告，但有睇點擊率，所以我每年都有得加人工。有時高層都會同我講，話得我有得加，唔好同其他人講，哈哈！講笑啫！」他又笑指前輩梁思浩事業心重，自言從事電台行業多年，只會專注做好節目，至於受歡迎程度並沒多想，但經過今次前輩提點，決定明年同一時間構思一點新意思。

同場的李亞男透露，與老公王祖藍將迎來10周年結婚紀念，想過舉辦盛大派對，因愛情要保鮮。她又提議ANSONBEAN與女友將來生小朋友一起去玩，ANSONBEAN即面紅，表示會循序漸進努力。

梁思浩