衛詩雅公然嫌棄未婚夫 許冠文尋突破：誇張搞笑已過氣

許冠文

「一代笑匠」許冠文已多年沒有推出新作，直言誇張搞笑的喜劇已過時，要有新突破才會再開戲。至於衛詩雅指未婚夫首度「坐正」與她睇首映，心情緊張。

由許冠文、衛詩雅、周家怡及鍾雪瑩等演出的英皇電影《破．地獄》前晚舉行慈善首映，英皇集團主席楊受成與太太陸小曼，率領旗下藝人陳家樂、陳國邦和新人海兒等到場，陣容鼎盛，為電影度身訂造主題曲的歌手林家謙亦有現身。

許冠文形容《破》片是一部沒有笑話的喜劇：「觀眾睇完會喊，但當你離開戲院會好開心，個世界靚咗，人生更美麗，明天更漂亮，我相信未來嘅喜劇應該走呢條路線。」他解釋多年沒有作品推出，全因正尋求新的喜劇形式，並指《破》片很接近：「以前啲『依牙鬆弶』誇張搞笑已經過咗氣，依家觀眾需要好似《破．地獄》咁，有新嘅意思，喊完覺得人生值得活落去，呢個先勁，先係喜劇角度！」又表示若他將來再有機會推出喜劇，也會依這個方向而行。

林家謙恨演戲 女主角衛詩雅自爆看過《破》片差不多30次，但今次是首度公映，加上父母及未婚夫也前來觀看，故有點緊張。她指未婚夫並非首次看她的首映場，但卻是首度「坐正」在她身旁，又踢爆未婚夫在家會主動要求跟她對戲，但對完反而更差，她笑說：「啱啱拍拖嗰陣唔好意思打擊佢，但依家我唔會理佢。（佢想做演員？）佢冇潛質呀！哈哈！」

而林家謙原來跟許冠文同月同日生，問可有想過合作？他說：「梗係想，我都想試吓演戲，但唔敢寫包單應付到。」