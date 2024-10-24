娛圈單打：當年黑面爭崩頭 今日冤家又聚首

娛樂圈嘅是非八卦永遠最好睇，好似咸豐年前嘅TVB台慶吖，當時仲係叫楊怡的楊茜堯，被指唔妥坐喺隔籬嘅胡定欣，認為佢唔夠班，唔止被人影到藐爆胡定欣，之後仲疑似對胡定欣批㬹添。本來呢段陳年舊聞早就隨風消散，點知隨着兩大台慶劇先後開播，不和傳聞又被翻炒。

率先開播嘅《巾幗梟雄之懸崖》，跟遲一星期出街的《黑色月光》即將正面交鋒，兩大花旦胡定欣和楊茜堯同樣對視后寶座虎視眈眈，難得二人在批㬹事件十多年後再次聚首，大家梗係唔放過食花生機會。定欣揚言不會讓賽，要憑實力勝出；茜堯則以退為進，話最想老公羅子溢攞視帝喎。

對於當年被指唔妥定欣，藐爆兼開㬹，茜堯直呼冤枉，解釋當時坐在另一旁的徐子珊喊凍，先至作狀批㬹，問子珊真係好凍咩？純粹大家熟落先至咁玩，諗唔到竟會傳出不和，仲要傳足十幾年。

嗱，信不信由你，反正子珊早已淡出娛樂圈成為失蹤人口，死無對證。但話時話，定欣份人一向有稜有角，唔係被人話動輒黑面，就係被人Cap圖話佢翻白眼藐人，最經典莫如「你冇_嘢呀GIF」，寸爆模樣被流傳多年，歷久不衰。當然，茜堯亦非省油的燈，今年1月偕林峯擔任萬千星輝頒獎典禮嘉賓，台上言論就被網民斥為好囂張、莊閒不分，當正自己下次攞硬視后喎。

計本欄話齋，兩位視后都係好戲之人，搞吓氣氛啫，唔係邊得咁多花生好吃吖。至於定欣同茜堯相隔多年再爭視后，最終鹿死誰手，就要等埋《黑色月光》開播至知龍與鳳啦！