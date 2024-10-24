陳曉華郭柏妍自認鏡迷 Stanley派檸檬：冇睇佢嘅劇

無綫小花陳曉華及郭柏妍昨日與男團MIRROR成員Stanley與Jeremy首次同場碰頭，即賣口乖表示有聽他們的歌，但Stanley心直口快直言沒看過她們的作品，認真「唔畀面」，但之後亦有風度表示：「一陣睇。」好讓靚女有下台階！

邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、陳曉華、郭柏妍、陳詩欣及蔡嘉欣昨日到九龍塘出席活動。Stanley與Jeremy吸引不少粉絲應援，正拍攝團綜的他們指節目中有不少下廚的機會，認為隊友之中AK廚藝最了得，其次是Ian，Stanley指姜濤廚藝保持水準，沒進步也沒退步，Jeremy亦笑指姜濤是保持「初心」。

Stanley最近為港台劇集拍攝忙不停，女友李炘頤（Alina）卻周遊列國，去完法國去上海，他說：「咁都好，唔係我陪唔到佢，佢又詐型。」Jeremy則透露最近正為稍後到日本演出練日文歌。期間二人被問到有否看陳曉華及郭柏妍演出的無綫劇集？Stanley直言：「冇，咩劇都冇時間睇，有機會會睇吓唔同平台嘅節目。」對於兩位靚女表示有聽他們的歌時，Stanley說：「咁真係要留意番佢哋，一陣返去即刻睇。」

羨慕MIRROR多商演 至於陳曉華大讚MIRROR，表示：「佢哋好犀利，同fans關係好close，同埋佢哋出席好多商業活動，要向佢哋好好學習。」剛滿27歲的郭柏妍擔心變老，對拍拖隨緣，問到MIRROR中可有喜歡的類型？她說：「又冇話特別鍾意咩類型，最緊要啱傾。」陳曉華被問到可有邀請緋聞男友「老公」朱敏瀚欣賞新劇《巾幗梟雄之懸崖》？她說：「邊個老公？我請大家一齊睇。」