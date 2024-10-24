蔡依林變髮做番「特務J」

台灣天后蔡依林今年結束歷時5年的《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》，隨即開啟度假模式周遊列國。大前日她出席公開活動，晒出多張不同甫士的性感靚相，不過招牌長髮竟然變成蘑菇頭外，就連劉海都剪成妹妹頭，清新模樣猶如大學生，引來不少網友激讚：「最美的特務J回來了！」