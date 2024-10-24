出席品牌活動地位超然 章子怡新作脫腳 孖陳凱歌轉跑道

「國際章」章子怡離婚後人氣更勝從前，除先後出席了兩個國際性影展外，深受品牌喜歡的她近日更於活動上獲安排站C位，風頭一時無倆。由於她回復單身後首部作品上映日期出現「彈弓手」，子怡雖然演技精湛，但該片評價僅一般，不少粉絲都留言希望她盡快再接新戲「另謀出路」。

章子怡與汪峰去年10月發表公開聲明宣布離婚，事隔1年女方的事業發展成功再創高峰，反觀汪峰除承認有新歡外，工作可謂乏善足陳！今年5月，子怡以主演新片《醬園弄》出戰康城影展，相隔4個月後再以評委身份參與威尼斯影展，更是評委中唯一一位華人。而一向是品牌寵兒的她，除屢次登上著名時尚雜誌封面外，近日更一連兩天出席活動，其中在前晚的國際時裝品牌活動上，她與谷愛凌、許凱、劉濤及韓劇《黑暗榮耀》的「大奸夫」朴成勛同場，更獲安排站C位，可見分量十足。

至於子怡相隔兩年才「出山」演出《醬》片可謂萬眾期待，該片早前先後傳出於剛過去的暑假及本月推出，惟最終卻不了了之，至今上映遙遙無期。有傳該片於康城影展曝光後，被發現導演陳可辛剪了子怡不少戲份，令身為女主角的她不滿，經商討後電影決重新剪輯。據悉，業內人士大讚扮演肢解丈夫角色的子怡演出亮眼，惟對電影的整體評價僅屬一般，而粉絲對該片的熱度似乎已冷卻，近日子怡的鐵粉們望偶像盡快覓得合適劇本，再於影后路上衝刺。

谷愛凌行騷被彈造型 另外，有消息傳出子怡將聯袂導演陳凱歌及法國女星Isabelle Huppert等，為內地綜藝節目《演員請就位》第3季擔任導師，以培育圈中有潛質的新血，今次卡士之強未正式官宣已引起熱話，有指幾位導師的專業背景及影響力，令該節目甚有機會衝出國際。由於子怡早前於另一節目《我就是演員》擔任導師，被形容為「最認真負責的導師之一」，所以今次被傳加盟《演3》令人期待。

而在時裝品牌活動上，除子怡搶鏡外，同場的谷愛凌更驚喜現身行騷，身為混血兒的她無論高度及表現絕不輸給一眾專業模特兒，高貴冷艷氣場全開，甚有大將之風，但有網民則覺得其造型過於成熟，青春活力欠奉，有點美中不足。