娛樂

朴星轉會「峰」騷晒床照

韓國性感模特兒朴星最近過檔新經理人公司，她清空社交網後，上載多張新相首度公開紅髮新造型，相中的她戴住閃爆寶石頸鏈，身穿黑Bra和內褲，在床上大擺誘人甫士，她又真空上陣，只穿上黑色外套，大膽地晒出半球，令粉絲看得熱血沸騰！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc