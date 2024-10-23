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朴星轉會「峰」騷晒床照
韓國性感模特兒朴星最近過檔新經理人公司，她清空社交網後，上載多張新相首度公開紅髮新造型，相中的她戴住閃爆寶石頸鏈，身穿黑Bra和內褲，在床上大擺誘人甫士，她又真空上陣，只穿上黑色外套，大膽地晒出半球，令粉絲看得熱血沸騰！
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